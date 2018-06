Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un au ajuns duminica la Singapore, cu doua zile inainte de summitul lor istoric, al carui rezultat se anunta incert dupa decenii de tensiuni intre SUA si Coreea de Nord, relateaza AFP. Arsenalul nuclear nord-coreean, pentru care Phenianul…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un a sosit, duminica, in Singapore, inaintea summit-ului istoric cu presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a informat presa locala, citata de dpa și Agerpres.

- Presedintele SUA Donald Trump a revitalizat sperantele privind summitul cu liderul nord -coreean Kim Jong Un, luna viitoare, dupa ce le-a declarat repoterilor sambata seara, in Biroul Oval, ca inca este luata in calcul o intalnire in 12 iunie, in Singapore, si ca acest lucru nu s-a schimbat, coform…

- La summitul din aprilie, presedintii Coreei de Nord si Coreei de Sud, Kim Jong Un si Moon Jae-in, au convenit sa continue dialogul pentru realizarea unor obiective comune, precum incheierea oficiala a razboiului inter-coreean (incheiat in 1953 doar prin armistitiul de la Panmunjom) sau denuclearizarea…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat marti ca summitul sau istoric cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, prevazut pe 12 iunie la Singapore ar putea fi amanat, apreciind ca liderul nord-coreean este ”serios” in intentia de ”denuclearizare” a tarii sale, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca inca nu este clar daca summitul planificat cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea totusi loc si a spus ca va continua sa insiste pe denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza Reuters. 'Vom vedea', le-a spus Trump ziaristilor…