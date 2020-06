Un tribunal din Seul a recunoscut in mod oficial, vineri, o americanca adoptata drept fiica tatalui ei biologic, o decizie considerata ''capitala'' pentru toti copiii adoptati din Coreea de Sud, relateaza AFP.



Kara Bos, in varsta de 38 de ani, nu si-a putut stapani lacrimile atunci cand tribunalul pentru probleme familiale din Seul a decis ca ea sa fie inclusa in registrul familial al tatalui sau biologic, lista oficiala cu membrii familiei sale.



Barbatul, pe care femeia l-a identificat cu ajutorul unui test ADN, a refuzat sa intre in contact cu ea.

