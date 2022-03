Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul israelian al Sanatații a anunțat ca au fost detectate doua cazuri de contaminare cu o varianta neindentificata de coronavirus, fara gravitate aparenta, combinație a subvariantelor Omicron BA.1 cu BA.2. ”Aceasta varianta nu este cunoscuta inca in lume și cele doua cazuri au fost descoperite…

- Medicul Radu Țincu a declarat ca nu putem fi inca siguri ca ne aflam intr-o etapa descendenta a valului 5 al pandemiei, chiar daca ultimul bilanț indica o scadere a numarului de cazuri COVID-19. Cu toate acestea, Estimarile indica un sfarșit al valului 5 pana la inceputul lunii martie. „E prematur!…

- Directorul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ne avertizeaza sa nu stam liniștiți, deoarece nu ne aflam nicidecum la finalul pandemiei, iar varianta Omicron cu siguranța nu este ultima. „Exista diferite scenarii despre cum ar putea evolua pandemia si cum s-ar putea…

- Deși varianta Omicron se transmite foarte ușor, totuși, varianta Delta a virusului SARS-COV-2 este in continuare in circulație provocand cazuri grave aflate in prezent la terapie intensiva, precizeaza ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. “Dintre secventieri, 75% sunt cu varianta Omicron, dar exista…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații avertizeaza ca pandemia de coronavirus „nu s-a incheiat nici pe departe” și sa nu ne lasam pacaliți de varianta Omicron, care chiar daca nu provoaca simptome atat de grave ca celelalte variante, duce la un numar ridicat de infectari și decese. Declarația lui Tedros…

- Autoritatile sanitare din intreaga lume au confirmat aproape 3,4 milioane de cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, un nou record zilnic intr-un moment in care varianta Omicron este deja dominanta, potrivit datelor provizorii de joi ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

- Directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, doctorul Tedros Adhanom Ghebreyesus, respinge descrierea variantei Omicron ca fiind una ”ușoara”, pe fondul unui ”tsunami de cazuri”, ce copleșește sistemele de sanatate din intreaga lume. Potrivit directorului general al OMS, de la inceputul…

- Polonia a raportat miercuri 794 de decese legate de infecția cu Covid-19, cel mai mare numar de victime în al patrulea val al pandemiei, relateaza Reuters. Autoritațile sanitare de la Varșovia spun însa ca acest bilanț este atât de mare și pentru ca unele decese ar fi fost…