- Coreea de Sud a mobilizat avioane de lupta, elicoptere de atac si a tras focuri de avertizare dupa ce drone nord-coreene i-au incalcat spatiul aerian, luni, a informat agentia de presa Yonhap, preluata de Reuters.

- China a facut, luni, cea mai ampla incursiune de pana acum in spațiul aerian al Taiwanului – 71 de avioane de lupta și drone ale aviației chineze au patruns in spațiul de identificare al Taiwanului in ultimele 24 de ore, a anunțat guvernul de la Taipei, luni, conform Reuters.

- Grupul Wagner a recepționat un transport de arme din Coreea de Nord, un semn al influneței crescute și rolului tot mai mare pe care aceasta grupare de mercenari ruși o joaca in razboiul din Ucraina, a declarat un oficial al administrației americane pentru Reuters.

- Coreea de Sud a mobilizat aproximativ 80 de avioane de lupta dupa ce a detectat vineri un numar mare de avioane de razboi nord-coreene intr-un interval de patru ore, a anuntat Armata sud-coreeana intr-un comunicat, conform CNN, transmite News.ro. Potrivit comunicatului, aproximativ 180 de avioane militare…

- Armata sud-coreeana a tras focuri de avertizare in atentia unei nave nord-coreene, luni dimineata, estimand ca depasise frontiera maritima disputata intre cele doua tari, provocand focuri de avertizare nord-coreene, potrivit agentiei de presa Yonhap, scrie AFP.

- Circa zece avioane de lupta nord-coreene au survolat joi o zona apropiata cu frontiera Coreei de Sud, care a trimis la randul sau aparate pentru interceptare, potrivit agentiei de presa Yonhap, pe fondul testelor cu rachete ale Phenianului, relateaza France Presse.