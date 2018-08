Stiri pe aceeasi tema

- La summitul din iunie din Singapore, liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump au ajuns la un acord care prevede renuntarea de catre Phenian la programul sau nuclear, insa cele doua tari inca nu au facut pasi concreti pentru a atinge acest obiectiv. "Mingea este in terenul…

- Ministrul de externe al Coreii de Nord s-a declarat sambata din ce in ce mai alarmat de atitudinea Statelor Unite fata de tara sa izolata, care insa a ramas ferm angajata sa puna in aplicare acordul nuclear la care a ajuns cu Washingtonul in iunie, relateaza Reuters. Statele Unite si Coreea de Nord…

- Administrație performanta și afaceri de succes – sunt doar doua dintr-o lista impresionanta de puncte forte ale Japoniei. Municipiul Alba Iulia va fi vineri, 20 iulie 2018, gazda unuia dintre cele mai importante momente din istoria colaborarilor bilaterale romano-japoneze care debuteaza cu o vizita…

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Activiste din SUA intentioneaza sa organizeze joi la Washington o actiune de "nesupunere civica in masa" inainte de protestele planificate la sfarsitul saptamanii in toata tara impotriva politicii de imigratie a administratiei Trump, relateaza Reuters, informeaza Agerpres."Marsul femeilor",…

- Japonia a hotarat sa opreasca exercitii de pregarire in vederea unui eventual atac din partea Coreei de Nord, in urma summitului intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, dezvaluir joi agentia Kyodo, scrie Reuters conform News.ro . Un reprezentant guvernamental a…

- Reprezentanti ai Statelor Unite, Coreei de Sud si Japoniei au afirmat joi ca vor lucra impreuna pentru a se asigura ca Phenianul va renunta la programul sau nuclear, in urma summitului intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Guvernul din Qatar a anuntat luni ca a depus o plangere la Curtea Internationala de Justitie a ONU impotriva Emiratelor Arabe Unite, despre care a comunicat ca incalca drepturile omului, scrie Reuters, preluata de news.ro.Emiratele Arabe Unite (EAU), Arabia Saudita, Bahrain si Egipt au boicotat…