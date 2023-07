Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au murit, iar peste o mie au fost evacuate in urma celei de-a treia zile de ploi torențiale. A facut ravagii in Coreea de Sud, sambata (15 iulie), provocand alunecari de teren și revarsarea unui baraj. Pana la ora 11 a.m. (0200 GMT), 1.567 de persoane au fost evacuate in intreaga…

- Dupa trei zile de ploi torentiale, in Coreea de Sud au murit sapte oameni si au fost dati disparuti trei; au avut loc alunecari de teren, iar apele s-au revarsat peste un baraj, au anuntat sambata oficialitatile citate de Reuters. CITESTE SI Doi italieni identificați drept presupuși membri ai mafiei…

- O gradina zoologica din Coreea de Sud a anuntat marti nasterea recenta a primilor gemeni de panda gigant de pe teritoriul acestei tari, informeaza Reuters.Puii, doua femele, au venit pe lume vineri in parcul tematic Everland din apropierea capitalei Seul, a anuntat gradina zoologica intr-un video…

- Ploile torentiale care au afectat regiunea Marii Negre din Turcia au dus la inundatii si alunecari de teren, iar o persoana si-a pierdut viata in provincia nordica Samsun, a anuntat luni ministrul Transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, potrivit agentiei DPA, preluata de Agerpres.

- Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgența pentru sprijinirea populației afectate de inundații, alunecari de teren și fenomene meteorologice periculoase, in limita sumei de 7 milioane lei. Banii provin din bugetul Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale și sunt repartizați astfel: –…

- Noua persoane au murit și alte mii au fost evacuate din casele lor, in timp ce ploile torentiale au lovit regiunea Emilia-Romagna din nordul Italiei, declanșand inundații și alunecari de teren, au declarat oficialii miercuri, relateaza Reuters. Nine people died and thousands evacuated from their homes…

- Sat din estul Elvetiei, evacuat din cauza riscului producerii unei masive alunecari de teren.Autoritatile elvetiene au ordonat evacuarea unui sat din cantonul Graubunden (est) din cauza temerilor legate de potentialul pericol al prabusirii unui versant, relateaza Reuters. CITESTE SI BREAKING…

- Cel putin noua persoane au fost ucise si alte peste 60 au fost ranite intr-un triplu atac sinucigas cu bomba comis sambata in orasul Sevare, din centrul statului african Mali, transmite Reuters