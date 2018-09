Coreea de Sud a inaugurat vineri primul sau submarin de atac capabil sa lanseze rachete de croaziera si rachete balistice, in pofida dezghetului in curs de desfasurare cu Coreea de Nord, tara care depune eforturi sa se doteze cu arme nucleare, potrivit Yonhap si Belga. Submersibilul Dosan Ahn Chang-ho, dupa numele unui militant pentru independenta Coreei de Sud, cu o greutate de 3.000 de tone si un cost de constructie de 700 milioane de dolari, este primul din cele trei submarine cu propulsie diesel-electrica care trebuie sa intre in serviciu in urmatorii cinci ani. Este un 'salt inainte'…