- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a pasit ieri pentru prima data in Coreea de Sud, la Panmunjom, in partea sud-coreena a zonei demilitarizate (DMZ) de la frontiera dintre cele doua Corei, si a dat mana pentru prima data cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, a relatat Yonhap, preluata de Agerpres.…

- Presedintele Donald Trump sustine eforturile recente de care a dat dovada Kim Jong Un pentru a incheia razboiul din ultimii 70 de ani dintre cele doua republici coreene. Kim Jong Un si Moon Jae-in au ajuns la un acord de denuclearizare totala a peninsulei coreene, potrivit Bloomberg. „Razboiul…

- Vineri, 27 aprilie s-a scris o noua pagina de istorie pentru cele doua state coreene. Kim Jong-Un, liderul nord-coreean, s-a intalnit cu omologul sau sud-coreean, in zona demilitarizata dintre cele doua țari, chiar la linia de granița. Cei doi și-au strans mana, au schimbat cateva vorbe,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a pornit vineri dimineata spre Panmunjom, satul din zona demilitarizata de la frontiera dintre cele doua Corei unde urmeaza sa se intalneasca peste cateva ore cu presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, a informat KCNA, preluata de Yonhap. Potrivit KCNA -…

- Ministrul de Externe din Coreea de Nord ar putea efectua o vizita in Rusia in luna aprilieRi Yong-ho, ministrul nord-coreean de Externe, intentioneaza sa efectueze o vizita in Rusia, care ar putea avea loc la mijlocul lunii aprilie, a declarat un oficial din Ministerul de Externe de la…

- Liderul regimului de la Phenian a sugerat ca este dispus sa poarte discutii cu Statele Unite in privinta denuclearizarii Coreei de Nord in cadrul intrevederilor pe care le-a avut cu delegatia de inalti oficiali sud-coreeni ce a efectuat o vizita de doua zile in Coreea de Nord.”Coreea de…

- Kim Jong Un, liderul regimului de la Phenian, a descris Coreea de Sud drept "foarte impresionanta" si a indicat ca doreste sa continue politica de reconciliere cu Seulul, informeaza postul France 24, citand agentia de stiri nord-coreeana KCNA.

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP, conform news.ro.”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai…