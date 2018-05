Stiri pe aceeasi tema

- Kim Jong-un a devenit primul lider al Coreei de Nord care a traversat linia de demarcatie dintre cele doua Corei dupa razboiul incheiat in urma cu 65 de ani, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Liderul regimului de la Phenian si presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, s-au intilnit zona demilitarizata…

- Indiciul primei calatorii in strainatate a dictatorului nord-coreean Kim Jong-un a fost aparitia unui tren blindat in Gara Centrala din Beijing. Bunicul si tatal sau, primii doi lideri ai regimului comunist de la Phenian, au avut aceeasi preferinta in ceea ce priveste deplasarile in afara Coreei de…

- Aceasta este prima vizita externa a lui Kim Jong-un de cand a devenit liderul Coreei de Nord in 2011. Liderul regimului de la Phenian ar fi declarat ca vrut sa il informeze personal pe Xi Jinping despre situatia din Peninsula Coreea datorita "camaraderiei si responsabilitatii morale" fata de China.…

- Liderul regimului de la Phenian a sugerat ca este dispus sa poarte discutii cu Statele Unite in privinta denuclearizarii Coreei de Nord in cadrul intrevederilor pe care le-a avut cu delegatia de inalti oficiali sud-coreeni ce a efectuat o vizita de doua zile in Coreea de Nord.”Coreea de…

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, si-a exprimat disponibilitatea de a purta discutii cu Statele Unite despre denuclearizare, a anuntat, marti, Chung Eui-yong, consilierul pe probleme de Securitate al presedintelui Coreei de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un l-a invitat la Phenian pe presedintele Coreei de Sud. Invitatia a fost transmisa de sora dictatorului, care conduce delegatia tarii sale la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud.

- Invitatia istorica a avut loc in cadrul unui pranz la palatul prezidential din Seoul. Kim Yo-jong este primul membru al dinastiei de la Phenian care ajunge in Coreea de Sud de la sfarsitul razboiului inter-coreean din 1953 si a fost insotita in cadrul vizitei de Kimg Yong-nam, seful de stat formal al…

- Coreea de Nord a organizat, joi, o parada militara in Piata Kim Il Sung din Phenian cu o zi inainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, iar o racheta balistica intercontinentala de tipul Hwasong-15 a fost expusa la parada, relateaza agentia Yonhap. Parada militara marcheaza…