Coreea de Sud inventeaza tatuajul nanotehnologic ce ofera posibilitatea de a purta in interiorul propriului corp un dispozitiv care va alerta automat in cazul unor potentiale probleme de sanatate. Cercetatorii din Daejeon au dezvoltat o cerneala electronica pentru tatuaje, realizata din metal lichid si nanotuburi de carbon, care functioneaza ca un electrod bio. „Tatuajul” iti […] The post Coreea de Sud inventeaza cipul implantat in corp prin tatuaj. Ce informatii va transmite acesta despre tine? first appeared on Ziarul National .