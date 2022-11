Coreea de Sud | Inspectorul de poliţie investigat în urma tragediei de Halloween de la Seul, a murit Un inspector de politie din Coreea de Sud care era investigat in legatura cu tragedia de Halloween din Seul, soldata cu decesul a 156 de persoane, a fost gasit mort in locuinta sa, relateaza CNN, citat de news.ro. Inspectorul a fost gasit fara viata de familia sa in jurul orei 12:45 vineri, potrivit politiei sud-coreene. Politia a anuntat ca investigheaza circumstantele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

