- Curtea Suprema din Coreea de Sud a confirmat definitiv joi condamnarea fostului presedinte Park Geun-hye la 20 de ani de inchisoare in rasunatorul scandal de coruptie care a dus la destituirea sa in 2017, relateaza AFP si DPA, citate de agerpres.ro.

- Procurorii sud-coreeni cer noua ani de închisoare pentru șeful de facto de la Samsung Electronics, Lee Jae-yong, în rejudecarea procesului pentru mita în cadrul caruia Lee a cerut iertare și s-a angajat sa nu mai fie implicat în chestiuni similare, într-un apel aparent…

- Un fost ministru austriac de finanțe a fost condamnat la opt ani de inchisoare pentru rolul sau intr-un scandal de corupție de inalt nivel, relateaza BBC, potrivit Mediafax. Karl-Heinz Grasser a fost gasit vinovat de delapidare, primire de mita și falsificare de probe intr-un acord de vanzare…

- Curtea Suprema sud-coreeana, cea mai inalta instanta juridica a tarii, a confirmat joi condamnarea pentru coruptie la 17 ani de inchisoare a fostului presedinte Lee Myung-bak, 78 de ani, informeaza AFP si dpa. Liderul conservator, care s-a aflat la putere din 2008 pana in 2013, a fost…