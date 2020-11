Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Coreea de Sud a anuntat luni ca au fost arestati doi cetateni straini sub acuzatia ca au lipit afise de amenintare pe cladirea Ambasadei Frantei la Seul, relateaza Yonhap, potrivit AGERPRES.Cei doi tineri de 25 de ani, a caror cetatenie nu a fost dezvaluita, sunt acuzati ca au…

- Ministrul francez de finanțe, Bruno Le Maire, a declarat duminica ca va propune întarirea controalelor asupra fluxurilor financiare ale unor asociații islamiste, dupa decapitarea unui profesor de catre un atacator islamist, relateaza Mediafax citând Reuters.„Exista o problema…

- Ministrul de externe lituanian, Linas Linkevicius, a intrat in carantina pentru opt zile, dupa ce s-a intalnit - in cadrul recentei vizite a presedintelui francez Emmanuel Macron la Vilnius - cu un reprezentant al Ambasadei Frantei in Lituania testat pozitiv pentru COVID-19, a indicat luni Ministerul…

- 35.300 persoane au tranzitat in ultimele 24 ore Autoritatile romane au anuntat sambata ca frontiera cu Ungaria, prin cele 11 puncte de trecere, a fost tranzitata de aproximativ 35.300 de persoane si 16.200 de mijloace de transport . Vineri, 28 august, premierul Viktor Orban anuntase ca de la 1…

- Doi deputati ai Partidului Democrat din Hong Kong au fost arestati de politie, alaturi de alte 14 persoane, scrie ansa . Poliția din Hong Kong a retinut 16 persoane care sunt acuzate ca au legatura cu protestele antiguvernamentale din 2019. Pe lista celor arestati se afla si doi membri importanti ai…

- Un pachet suspect a fost descoperit in cursul dupa-amiezei de astazi la Tribunalul Bacau. In consecința, la fața locului au sosit geniștii de la SRI, Poliția și SMURD-ul, autoritațile dispunand inchiderea traficului in zona și evacuarea cladirii.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia au depistat si identificat, in cadrul unei actiuni pe linia combaterii migratiei ilegale, trei cetateni straini care incercau sa sprijine 14 cetateni din Siria in incercarea de a trece ilegal frontiera.In data de 12.08.2020,…