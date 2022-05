Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile Rusiei cu privire la posibila utilizare a armelor nucleare zguduie securitatea europeana și ridica miza pentru intreaga lume. Acest lucru a fost declarat de președintele Consiliului European, Charles Michel. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Intrebat daca Rusia va exclude un atac nuclear tactic preventiv asupra Ucrainei, ministrul adjunct de externe al Rusiei a declarat marți ca o decizie privind posibila utilizare a armelor nucleare a fost stabilita in mod clar in doctrina militara a Rusiei.

- CIA, principala agenție americana de informații, nu are nici un indiciu ca Rusia se pregatește sa foloseasca arme nucleare tactice in conflictul din Ucraina, a declarat sambata directorul agenției, William Burns. Președintele rus Vladimir Putin este hotarat sa continue razboiul din Ucraina, dar CIA…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, sambata, lumii sa se "pregateasca" pentru posibila utilizare de catre Rusia a armelor sale nucleare, in timpul unui interviu acordat mai multor mass-media ucrainene, relateaza Le Figaro.

- ''Toate tarile lumii'' trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul sau impotriva Ucrainei, a declarat astazi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-un interviu acordat CNN.

- Presedintele rus Vladimir Putin a folosit amenintarea de a recurge la arsenalul sau nuclear pentru a evita ca Occidentul sa ia in calcul o interventie directa in conflictul din Ucraina, cu toate ca simpla mentionare a acestei optiuni demonstreaza disponibilitatea sefului de la Kremlin de a ucide…

- Șeful Delegatiei Uniunii Europene in Rusia, Markus Ederer, a declarat joi ca autoritatile ruse iau in discutie posibilitatea utilizarii armei nucleare intr-un mod „tactic” in scopul dezamorsarii conflictului iscat de invadarea Ucrainei.