- Campania electorala pentru alegerile legislative anticipate de duminica din Portugalia urma sa se incheie vineri intr-o incertitudine totala, socialistii premierului demisionar Antonio Costa, mult timp favoriti in sondaje, mergand umar la umar cu opozitia de centru-dreapta, relateaza AFP. Avantajul…

- Candidatul de extrema-dreapta Antonio Kast a recunoscut oficial victoria duminica in turul doi al alegerilor prezidentiale din Chile a reprezentantului stangii progresiste Gabriel Boric, anunta AFP preluat de agerpres. "Tocmai am vorbit cu @gabrielboric si l-am felicitat pentru marele sau triumf.…

- Politicianul de extrema stinga Jean-Luc Melenchon si-a lansat duminica, la Paris, campania pentru alegerile prezidentiale din Franta, propunind o alternativa radicala la actualul sef al statului francez, centristul Emmanuel Macron, noteaza luni politico.eu. Lider al partidului Franta Nesupusa, Melenchon…

- Candidatul extremei drepte la alegerile prezidentiale franceze Eric Zemmour si-a invitat duminica sustinatorii "sa schimbe cursul istoriei" si sa porneasca la "recucerirea" Frantei in cursul unui prim miting in regiunea pariziana in fata unei multimi in delir, potrivit AFP preluat de agerpres. "Sunteti…

- Militantii principalului partid de dreapta francez, Republicanii (LR), isi vor alege candidatul pentru alegerile prezidentiale din 2022 dintre o presedinta a aripii sociale si liberale, Valerie Pecresse, si deputatul Eric Ciotti, adept al unei linii de dreapta consecvente, noteaza joi AFP. Partidul,…

- Militantii principalului partid conservator francez, Les Republicains (LR), voteaza incepand de miercuri pentru a-si desemna candidatul in alegerile prezidentiale prevazute sa aiba loc in mai putin de cinci luni, dand startul unui scrutin care se anunta strans, relateaza AFP. Cinci candidati…

- Populistul de extrema dreapta, José Antonio Kast, este pe punctul de a câștiga primul tur al alegerilor prezidențiale din Chile, devansându-l pe fostul lider al protestelor, stângistul Gabriel Boric. Dupa numararea a peste 90% din voturi, Kast a obținut 28%, în…