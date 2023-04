Stiri pe aceeasi tema

- Seria de documente provenind de la Pentagon si scurse pe retelele sociale dezvaluie cat de adanc au fost penetrate serviciile de securitate si de informatii ale Rusiei de catre Statele Unite. Ele demonstreaza cum a avut Washingtonul capacitatea de a avertiza Ucraina cu privire la loviturile planificate…

- Anchetatorii Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) l-au acuzat vineri oficial de spionaj pe Evan Gershkovich, reporterul publicatiei americane "The Wall Street Journal", dar acesta a negat acuzatiile si a declarat ca lucra ca jurnalist, relateaza Reuters. Serviciul Federal de Securitate…

- Administratia de la Moscova a revenit, joi, asupra unei decizii anuntate cu o zi in urma, subliniind ca va continua sa instiinteze Statele Unite in avans despre testele balistice strategice, informeaza postul de televiziune CNN, potrivit Mediafax.Serghei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe,…

- Administratia de la Kiev l-a invitat, miercuri, pe Ron DeSantis, guvernatorul statului american Florida, sa efectueze o vizita in Ucraina, dupa ce politicianul republican a catalogat razboiul drept "disputa teritoriala", sugerand ca Statele Unite ar trebui sa reduca asistenta."Noi suntem siguri ca…

- Joe Biden, Rishi Sunak si Anthony Albanese se intalnesc la o baza navala din California, la 18 luni de la incheierea intre tarile lor a unei aliante de securitate, denumita AUKUS, al carei scop principal este de a dota Australia cu aceste submarine, relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Acordul asteptat…

- Departamentul american al Apararii este ingrijorat de faptul ca macaralele gigantice de producție chineza amplasate in porturile americane din intreaga țara ar putea fi folosite de Beijing ca instrument de supraveghere și spionaj, scrie The Wall Street Journal, citat de meduza.io . Surse ale publicației…

- Administrație dupa administrație americana nu au reușit sa impiedice Coreea de Nord sa dezvolte un numar atat de mare de rachete balistice intercontinentale care ar putea ajunge in Statele Unite.

- SUA intenționeaza sa creasca de șase ori producția de obuze de artilerie necesare Ucrainei pentru autoaparare, relateaza ziarul american The New York Times, citand un inalt oficial al Pentagonului, potrivit BBC . Washingtonul se așteapta ca in 2 ani producția sa creasca la 90 de mii de unitați pe luna.…