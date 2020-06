Coreea de Sud are cea mai scăzută rată a natalității din lume Coreea de Sud are cea mai scazuta rata a natalitații din lume, potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite publicat marți, femeile din a patra cea mai mare economie a Asiei având probleme în a gasi un echilibru între munca și viața personala, relateaza Reuters.



Raportul anual al Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) arata ca rata fertilitații a femeilor din Coreea de Sud este de doar 1,1, cea mai scazuta din cele 201 de țari cuprinse în raport.



&"Chiar daca femeile au obținut acces egal la educație și munca deciziile de a avea mai mulți copii sunt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform unei analize realizate de Reuters, pe baza datelor oferite de guverne, Europa, America de Nord si America de Sud au inregistrat cate 25% din numarul total de cazuri. Asiei ii revin 11 procente, iar din Orientul Mijlociu provin 9% din cazuri, scrie Mediafax . Statele Unite se apropie de 2,6 milioane…

- Infractionalitate, violenta, saracie, sanatate precara si poluare a aerului - toate acestea au cunoscut o scadere in Uniunea Europeana in ultimii cinci ani, insa inegalitatea de gen s-a inrautatit, iar eforturile de combatere a schimbarilor climatice au obtinute putine succese, reiese dintr-un raport…

- Încrederea opiniei publice în Banca Centrala Europeana (BCE) pare sa fi scazut mai mult decât în cazul altor institutii europene în ultimul deceniu, chiar daca încrederea în moneda euro se mentine la un nivel robust, arata rezultatului unui studiu publicat luni…

- Topul celor mai sigure țari din lume pe timp de pandemie. Romania, mai sigura ca SUA, Suedia și Franța Elveția este țara cea mai sigura din lume in privința pandemiei cu noul coronavirus, la polul opus plasandu-se Sudanul de Sud, potrivit unui vast raport realizat de Deep Knowledge Group, citat de Forbes.…

- Potrivit specialiștior in Romania media cazurilor noi de infectari este cuprinsa intre 300 și 350. Studiul a fost realizat cu participarea a peste 4.000 de voluntari epidemiologi, clinicieni, statisticieni și activisti civici. Alte state cuprinse in zona roșie, despre care experții precizeaza ca guvernele…

- Proprietarii berariei Willinger din landul german Hesse au decis sa dea pe degeaba aproape 2.600 de litri de bere light si bere bruna pe care ar fi putut foarte bine sa o si arunce, transmite agentia Reuters. Franz Mast, proprietarul berariei, a explicat ca a luat aceasta decizie pentru ca…

- Google prezinta un raport al locatiilor accesate in ultima perioada in Romania, in contextul pandemiei de coronavirus și mai ales a implementarii starii de urgența. Procentele iti arata cu cat au scazut datele de localizare in contextul coronavirus, in comparatie cu datele de baza. Cel mai scazut procent…

- Bursele europene au scazut, miercuri, in prima sedinta de tranzactionare din acest trimestru din cauza temerilor privind o recesiune globala profunda, pe fondul extinderii pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters. Indicele pan-European STOXX 600 inregistra un declin de 2,4%,…