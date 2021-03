Coreea de Sud acceptă o majorare cu aproape 14% a contribuţiei sale la staţionarea trupelor SUA Coreea de Sud a fost de acord cu o majorare cu 13,9% a contributiei sale la gazduirea pe teritoriul sau a celor aproximativ 28.500 de militari americani in 2021, cea mai mare crestere anuala in aproape doua decenii, a anuntat miercuri Ministerul de Externe de la Seul, transmite Reuters.



Aceasta majorare va aduce contributia din acest an a Coreii de Sud la 1,03 miliarde de dolari.



Fostul presedinte american Donald Trump, care a pus sub semnul intrebarii finantarea de catre SUA a apararii aliatilor lor, ceruse guvernului de la Seul sa plateasca 5 miliarde de dolari anual.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Chinei de a sanctiona fosta administratie Trump a fost ''neproductiva si cinica'', a declarat miercuri Emily Horne, purtatoare de cuvant a Consiliului pentru Securitate Nationala, cerandu-le americanilor din ambele partide sa condamne masura luata de Beijing, potrivit Reuters.…

- China a anuntat sanctiuni impotriva unor oficiali ai deja fostei administratii Trump, intre care fostul secretar de stat Mike Pompeo, joi dimineata (ora locala) aproape imediat dupa ce Joe Biden a depus juramantul ca presedinte al Statelor Unite, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Ministerul…

- Ministerul indian al tehnologiei a cerut, marti, WhatsApp sa retraga modificarile aduse politicii de confidentialitate a datelor utilizatorilor, anuntate in aceasta luna, afirmind ca noii termeni ii priveaza pe indieni de posibiltiatea de a alege, transmite Reuters, potrivit news.ro. Solicitarea…

- Contul lui Trump a avut peste 88 de milioane de adepți și a inregistrat miliarde de retweeturi, potrivit Reuters.„Trump are o comunitate foarte mare și loiala de urmaritori și mulți dintre acești ochi ațintiți asupra lui vor disparea daca Trump este restricționat permanent”,

- NYSE a anuntat joi ca va incepe delistarea China Mobile, China Telecom si China Unicom, ca raspuns la decizia presedintelui Donald Trump de a interzice investitiile americane in firme detinute sau controlate de armata chineza. Ministerul chinez al Comertului a transmis intr-un comunicat, citat de Reuters,…

- Atacurile cibernetice au costat cetatenii si companiile din Rusia pana la 3.600 miliarde de ruble (49 de miliarde de dolari) anul acesta, se arata intr-un raport publicat luni de cea mai mare banca a tarii, Sberbank, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Rusia i-a incurajat pe cetateni sa…

- Presedintele american Donald Trump a respins miercuri, prin veto, proiectul de lege a Departamentului Apararii, in valoare de 740 de miliarde de dolari, in pofida sustinerii puternice a proiectului in Congres, marind probabilitatea ca acesta sa nu devina lege, pentru prima oara in ultimii 60 de ani,…

- Congresul Statelor Unite a votat luni noapte pachetul de ajutor de 892 de miliarde de dolari, dând o gura de oxigen economiei lovite de pandemie și americanilor, dupa luni de inacțiune, transmite Reuters. Se așteapta ca legea ce detaliaza acest pachet de asistența sa fie promulgata rapid…