Coreea de Sud a semnat cu Ucraina un pachet de ajutor financiar de 130 milioane de dolari

- Ministerul Finantelor de la Seul a anuntat ca ministrul Choo Kyung-ho si ministrul ucrainean al Economiei, Iulia Sviridenko, aflata la Seul pentru a participa la o conferinta, au semnat acordul asupra pachetului de ajutor, care va consta din donatii si imprumuturi, relateaza Reuters citata de Agerpres.Coreea…

- Coreea de Sud a semnat un acord cu Ucraina miercuri pentru un pachet de ajutor financiar de 130 milioane de dolari, la o zi dupa vizita primei-doamne a tarii lovite de razboi care a cerut asistenta militara, informeaza Reuters.

- Biroul National Anticoruptie al Ucrainei (NABU) a anuntat luni seara ca investigheaza acte de coruptie pe scara larga in cadrul Curtii Supreme a tarii si a distribuit o fotografie cu teancuri de dolari aliniate pe o canapea, relateaza Reuters, DPA, Ukrainska Pravda si Zerkalo nedeli.

- Administratia presedintelui american Joe Biden planifica sa trimita in Taiwan ajutoare pentru arme in valoare de 500 de milioane de dolari, recurgand la aceeasi prerogativa de urgenta utilizata de peste 35 de ori pentru Ucraina, a declarat vineri o sursa familiarizata cu acest plan, informeaza Reuters,…

- Statele Unite vor anunta vineri un nou pachet de asistenta militara pentru Ucraina, in valoare de aproximativ 400 de milioane de dolari, si care consta in principal in munitie, au declarat doi oficiali si o persoana familiara cu subiectul, informeaza Reuters.

- Miliardarul Bill Ackman, administrator al unui fond de investitii, a promis sa doneze 3,25 milioane de dolari pentru a ajuta la cumpararea de ambulante pentru Ucraina, potrivit unui coleg investitor care a mentionat o conversatie cu acesta, informeaza luni Reuters.

- Statele Unite vor anunta vineri, 24 februarie, un ajutor de 300 de milioane de dolari pentru Republica Moldova, pentru a ajuta Chisinaul sa scape de dependenta energetica fata de Rusia, potrivit informațiilor Reuters . Ajutorul ar urma sa fie anuntat de administratorul Agentiei americane pentru Dezvoltare…

- Guvernul elvetian a solicitat parlamentului aprobarea unor ajutoare umanitare in valoare de 140 de milioane de franci (circa 142 de milioane de euro) pentru Ucraina si Republica Moldova, transmite miercuri Reuters. Elvetia a alocat deja 1,3 miliarde de franci in sprijinul Ucrainei, din care 270 de milioane…