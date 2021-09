Aceast test al unei rachete balistice mare-sol ilustreaza dorința Seulului de a-și consolida apararea impotriva Coreei de Nord dotata cu puterea nucleara. Coreea de Sud a anunțat, marți, 7 septembrie, ca a procedat la lansarea unei rachete balistice strategice mare-sol (MSBS) de fabricație proprie, presa oficiala subliniind determinarea Sudului de a se apara impotriva dictatorului […] The post Coreea de Sud a lansat cu succes prima sa racheta balistica mare-sol first appeared on Ziarul National .