Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 18 romani sunt cercetati penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce au parasit locul de izolare, in contextul epidemiei de coronavirus. In total sunt 18 dosare penale pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor. Aceste persoane au parasit locul de izolare, in contextul…

- Coreea de Sud, tara cea mai afectata din lume de epidemia de COVID-19 dupa China si Italia, a anuntat luni cel mai scazut numar zilnic de noi contaminari cu coronavirus din ultimele doua saptamani, noteaza AFP . Autoritatile sanitare sud-coreene au informat despre 248 de noi cazuri confirmate duminica,…

- Din cauza raspandirii epidemiei de coronavirus, Banca Centrala a Coreei de Sud (BOK) va pune in carantina bancnotele timp de doua saptamani pentru a inlatura orice urma de coronavirus, iar unele ar putea fi arse, noteaza Agerpres citand Reuters. Cu peste 7.000 de oameni infectați cu noul coronavirus…

- Autoritatile sud-coreene au anuntat joi 322 de cazuri noi de coronavirus, ceea ce duce totalul persoanelor infectate cu Covid-19 la peste 6.000 in Coreea de Sud, cel mai mare numar dupa China, transmite Xonhap, preluata de Agerpres.

- Noul coronavirus care a ucis cel puțin 2.700 de oameni in intrega lume și a infectat peste 80.000 de persoane are, se pare, un efect pozitiv cu totul neașteptat. Citește și Coronavirus: Cum ne protejam de virusul ucigaș Potrivit unui studiu recent realizat in ultimele douaa saptamani (3-16 februarie),…

- China este a doua putere economica a lumii, iar Adidas atribuie aproximativ o treime din vanzari pietei asiatice. Epidemia de coronavirus a fortat compania sa inchida un numar "semnificativ" de magazine, atat in China, cat si in alte tari asiatice. Reprezentantii companiei au declarat ca si…

- Functionarul guvernametal comercial fusese plasat in carantina dupa intoarcerea in tara din China, potrivit publicatiei sud-coreene The Dong-a Ilbo, preluat de digi2.ro. Dupa ce lucratorul guvernamental a fost surprins mergand la o baie publica, a fost arestat si impuscat imediat, au declarat surse…

- Cursul euro a coborât de la 4,7787 la 4,7769 lei, într-o ședința în care tranzacțiile se realizau între 4,775 și 4,781 lei. Tendința de apreciere a leului s-a conturat începând cu marți seara, când cotația euro a coborât pâna la 4,773 lei. De…