Coreea de Nord: Un ofiţer al armatei nord-coreene a dezertat în Sud (agenţie) Un ofiter al armatei nord-coreene, insotit de un civil, a dezertat in Coreea de Sud trecand Marea Galbena joi, au informat sambata media locale, citand o sursa guvernamentala, relateaza AFP. "Un mic vas a fost detectat in ape la nord de Baengnyeong", o insula situata in apropierea granitei maritime dintre cele doua Corei, potrivit acestei surse care a explicat agentiei sud-coreene Yonhap ca ofiterul, un comandant al armatei nord-coreene, era insotit de un civil pe ambarcatiune si ca "ei si-au exprimat dorinta de a dezerta". Un reprezentant al pazei de coasta a afirmat ca este in curs o ancheta,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

