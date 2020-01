Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a desfasurat miercuri aeronavele RC-135W, E-8C, RQ-4 Global Hawk si RC-135S, capabile sa localizeze geografic semnale, sa capteze imagini aeriene si sa indeplineasca alte functii de recunoastere si supraveghere, a informat contul de Twitter dedicat urmaririi miscarilor aeriene militare…

- Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri al doilea capat de acuzare impotriva lui Donald Trump, obstructionarea activitatii Congresului, din cauza refuzului sau de a participa la ancheta in vederea destituirii care il vizeaza, anunta AFP. Camera. aflata sub controlul democratilor, a adoptat acest…

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat miercuri seara din Michigan "ura" democratilor din Congres, la scurt timp dupa punerea sa sub acuzare de catre Camera Reprezentantilor, scrie AFP. "In timp ce cream locuri de munca si ne batem pentru Michigan, stanga radicala din Congres este roasa de…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat duminica, dupa un anunt facut de Phenian privind un "test foarte important" la o baza de lansare, ca liderul nord-coreean Kim Jong Un risca sa piarda "totul" daca "va actiona ostil", relateaza agentiile internationale de presa, potrivit Agerpres. "Kim…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a negat din nou orice fel de favoare facuta omologului sau american, Donald Trump, in schimbul unui ajutor militar al Statelor Unite pentru tara sa, in pofida marturiilor in acest sens in cazul procedurii de destituire impotriva liderului de la Casa Alba,…

- 'Din proprie initiativa, Trump Organization ne-a informat la sfarsitul lunii august ca prevede sa schimbe brandul' patinoarelor, a anuntat o purtatoare de cuvant a Directiei Parcurilor din New York intr-un comunicat. In anii '80, cand Donald Trump, pe atunci un simplu om de afaceri newyorkez, era…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri ca ministrul interimar pentru securitate interna, Kevin McAleenan, a demisionat si ca un nou sef al agentiei urmeaza sa fie desemnat saptamana viitoare, potrivit Reuters si AFP. "Kevin McAleenan a facut o treaba fantastica", a scris Donald Trump…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca nu a fost suspus niciunui ”santaj” de catre Donald Trump, suspectat in Statele Unite de faptul ca a suspendat un ajutor militar cu scopul de a obtine de la Kiev o ancheta impotriva fiului rivalului sau politic Joe Biden, Hunter Biden, relateaza…