- Administratia Joseph Biden nu sustine, in momentul de fata, propunerea Poloniei privind trimiterea de avioane de vanatoare MiG-29 Ucrainei, apreciind ca aceste capabilitati nu ar modifica eficienta Fortelor Aeriene ucrainene, ci ar genera "riscuri majore" privind un conflict direct NATO-Rusia.…

Germania a decis sa-si creasca livrarile de armament Ucrainei devastate de razboi si sa-i trimita 2.700 de rachete antiaeriene suplimentare, declara o sursa guvernamentala germana AFP.

Mai multe explozii au fost semnalate, in cursul noptii, in capitala Ucrainei, Kiev, si in oraselul Izium, situat in estul tarii, anunta autoritatile ucrainene, conform agentiei Ukrinform.

- Kievul a fost atacat vineri dimineata cu rachete de croaziera sau balistice, sustine un consilier al Guvernului ucrainean, iar in centrul orasului. Au fost auzite doua o explozii, conform CNN. Fortele rusesti se afla la aproximativ 30 de km de Kiev, conform unor oficiali ai administratiei Biden.…

- Administrația președintelui Joe Biden a avertizat Guvernul ucrainean ca cele mai recente informații indica un atac la scara larga al Rusiei drept „iminent”, potrivit noilor informații de miercuri. Orașul vizat ar putea sa fie Harkov, a raportat CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

Coreea de Sud a testat miercuri o racheta sol-aer cu raza lunga de actiune, transmit Yohnap si Reuters. Lansarea a avut loc la o luna dupa seria de teste nord-coreene cu diferite tipuri de rachete capabile sa atinga tinte de pe teritoriul sud-coreean.

Presedintele rus Vladimir Putin va asista sambata la exercitii ale fortelor nucleare ruse cu lansari de rachete balistice si de croaziera, informeaza agentia Interfax, preluata de Reuters.

- Coreea de Nord a marcat 80 de ani de la nasterea defunctului sau lider Kim Jong Il printr-o ampla demonstratie la temperaturi sub 0 grade Celsius, dar fara teste cu rachete si parada militara, a anuntat miercuri agentia de stat KCNA, preluata de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…