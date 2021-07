Coreea de Nord: Tinerii care vor adopta argoul, moda și muzica din sud, riscă să ajungă la închisoare Tinerii din Coreea de Nord au fost indemnați de presa de stat sa nu foloseasca argoul din Coreea de Sud. Acestora li s-a impus sa vorbeasca limba standard a Coreei de Nord. Totodata, ei au primit mai multe avertismente privind moda, coafurile adoptate și stilul muzical din Sud. Cei care incalca legea pot ajunge la […] The post Coreea de Nord: Tinerii care vor adopta argoul, moda și muzica din sud, risca sa ajunga la inchisoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

