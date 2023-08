Stiri pe aceeasi tema

- Soldatul armatei americane care a intrat in Coreea de Nord in iulie „a recunoscut ca a intrat ilegal” in aceasta tara, a anuntat miercuri agentia de presa nord-coreeana ACTC, citand un raport al unei anchete, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Administrația Biden dezbate daca sa-l desemneze pe Travis King, soldatul american care a intrat in Coreea de Nord luna trecuta, drept prizonier de razboi. Inca nu a fost luata nici o decizie finala, statutul lui King este in continuare AWOL - absent without official leave (absent fara concediu oficial),…

- Coreea de Nord a confirmat custodia lui Travis King, in primul sau raspuns la solicitarile de informații despre locul in care se afla soldatul american, a declarat Comandamentul ONU, informeaza BBC.

- Comandamentul ONU care supravegheaza zona a inițiat discuții cu oficialii din Coreea de Nord pe marginea situației soldatului american Travis King, un tanar de 23 de ani, care a fugit saptamana trecuta de pe aeroportul din Coreea de Sud și a intrat in Coreea de Nord, trecand linia de demarcație militara…

- Christine Wormuth, secretara americana a Armatei se declara joi ”foarte ingrijorata” de soarta si ”felul in care ar putea fi tratat” militarul american Travis King, detinut in Coreea de Nord, dupa ce a traversat frontiera din Coreea de Sud, in contextul in care Washingtonul nu a primit vesti, la doua…

- Guvernul Statelor Unite a transmis, miercuri, ca inca nu exista nicio informație despre Travis King, soldatul american care a trecut in mod bizar granița intercoreeana in timpul unui tur al Zonei Demilitarizate care desparte cele doua Corei. Se crede ca King este reținut de autoritațile imprevizibilului…

- Statele Unite au indicat miercuri ca inca nu au stiri despre soldatul american care ar fi inchis in Coreea de Nord dupa ce a trecut granita in timpul unei calatorii turistice in Zona Demilitarizata (DMZ), scrie AFP, citat de Agerpres."Continuam sa lucram impreuna cu ONU pentru a determina starea…

- Militarul american care a trecut marti frontiera in Coreea de Nord era escortat afara din Coreea de Sud din motive disciplinare, scrie CNN. Soldatul urma sa fie trimis inapoi in Statele Unite, dar dupa ce a trecut de controlul de securitate de la aeroport, a reusit sa iasa din terminal și s-a alaturat…