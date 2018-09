Coreea de Nord - SUA. Trump: ”Progrese extraordinare”

''Inregistram progrese extraordinare privind Coreea de Nord'', a declarat presedintele american de la Casa Alba, inainte de a se pleca inspre statele din sud-est afectate de uraganul Florence.



''Amintiti-va ca, inainte sa devin presedinte, multi credeau ca un razboi cu Coreea de Nord este inevitabil'', a adaugat el.



''In prezent, relatiile, cel putin la nivel personal, sunt excelente'', a mai spus Trump, fara sa se exprime totusi in problema centrala privind denuclearizarea, in legatura cu care negocierile bat pasul pe loc de la intalnirea sa istorica cu liderul nord-coreean…