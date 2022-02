Coreea de Nord: SUA sunt „cauza profundă a crizei ucrainene” SUA sunt “cauza profunda a crizei ucrainene”, a afirmat Coreea de Nord in prima sa reactie oficiala dupa invazia rusa in Ucraina, informeaza AFP, citata de Agerpres. Washingtonul a continuat o politica de “suprematie militara in ciuda cererii legitime a Rusiei pentru securitatea sa”, se arata intr-un mesaj publicat, sambata, pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe nord-coreean, semnat de Ri Ji Song, cercetator al Societatii pentru studii de politica internationala. “Cauza profunda a crizei ucrainene rezida de asemenea in autoritarismul si arbitrariul SUA”, se precizeaza in mesaj. Ri a reprosat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

