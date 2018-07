Coreea de Nord a acuzat Statele Unite sambata ca in discutiile despre programul nuclear al Phenianului face cereri „ca de gangster”, in contradictie spusele Secretarului de Stat al SUA, Mike Pompeo, care proaspat intors din Coreea de Nord de declarat ca acestia din urma au facut progrese in chestiuni cheie, relateaza Reuter.