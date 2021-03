Stiri pe aceeasi tema

- Influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un a atacat Statele Unite si Coreea de Sud intr-o declaratie publicata marti de cotidianul oficial Rodong Sinmun, in timp ce noii secretari americani ai apararii si afacerilor externe incepeau o vizita la Tokyo si Seul, noteaza AFP. Citește…

- Germania spera ca relatiile imbunatatite cu Statele Unite in mandatul presedintelui Joe Biden vor deschide usa pentru posibile sanctiuni comune impotriva Chinei si Rusiei asupra drepturilor omului si a altor abuzuri, a declarat marti ministrul de externe Heiko Maas, citat miercuri de Reuters.…

- Coreea de Nord a prezentat intr-o parada militara vineri la Phenian o racheta balistica putand fi lansata de pe un submarin, cu cateva zile inainte de ceremonia de investire a presedintelui american Joe Biden, noteaza AFP. Defilarea a fost prilejuita de incheierea congresului Partidului Muncitorilor,…

- Kim Jong Un a facut apel pentru arme nucleare mai avansate și a spus ca Statele Unite sunt ”cel mai mare inamic al nostru”, liderul nord-coreean devenind o provocare importanta pentru președintele-ales Joe Biden dinainte sa se instaleze în funcție, Reuters. Politicile ostile…

- Acest Congres este primul din ultimii cinci ani si doar al optulea din istoria Coreei de Nord. El se desfasoara cu doua saptamani inainte de intrarea in functie a presedintelui american Joe Biden, in contextul in care relatiile cu Statele Unite se afla in impas. Al 8-lea Congres al Partidului Muncitorilor…