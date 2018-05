Stiri pe aceeasi tema

- Premierul japonez Shinzo Abe si-a exprimat vineri regretul pentru anularea summitului intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, considerand "indispensabila" organizarea unei astfel de intalniri pentru rezolvarea crizei nord-coreene, relateaza Agerpres, care citeaza…

- Premierul japonez Shinzo Abe si-a exprimat vineri regretul pentru anularea summitului intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, considerand "indispensabila" organizarea unei astfel de intalniri pentru rezolvarea crizei nord-coreene, relateaza AFP."Este pacat",…

- Premierul japonez Shinzo Abe si-a exprimat vineri regretul pentru anularea summitului intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, considerand "indispensabila" organizarea unei astfel de intalniri pentru rezolvarea crizei nord-coreene, relateaza AFP. "Este…

- In timp ce Moscova si europenii fac eforturi sa salveze acordul nuclear iranian, presedintele rus Vladimir Putin va avea vineri in statiunea Soci o intrevedere cu cancelarul german Angela Merkel, fiind prima intalnire directa a celor lideri in ultimul an, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Cu…

- Kremlinul a declarat vineri ca inca mai asteapta discutii substantiale cu SUA cu privire la un posibil summit intre presedintii Rusiei si SUA, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, relateaza Reuters. Donald Trump a declarat in martie ca cei doi lideri s-ar putea intalni in curand, iar de atunci relatiile…

- Premierul japonez Shinzo Abe a anuntat ca tara sa va gazdui saptamana viitoare o reuniune cu premierul chinez Li Keqiang si presedintele sud-coreean Moon Jae-in, in cadrul summitului urmand a fi abordat dosarul nord-coreean, relateaza miercuri dpa. Reuniunea celor trei lideri este prevazuta…

- Deprecierea rublei declansata de noile sanctiuni impuse Rusiei de Statele Unite la sfarsitul saptamanii trecute s-a accentuat miercuri, dupa ce presedintele american Donald Trump a avertizat Moscova sa se pregateasca pentru venirea rachetelor americane in Siria, unde Vladimir Putin este hotarat sa…

- "Guccifer 2.0" s-a prezentat ca fiind un hacker roman, negand ca ar colabora cu Rusia, iar Moscova a negat in repetate randuri ca ar fi implicata in atacurile cibernetice.Autoritatile americane suspectau de mai mult timp ca acesta avea legaturi cu Rusia, iar site-ul de stiri The Daily Beast…