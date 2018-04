Un oficial gunvernamental de la Seul, care detine informatii pe probleme de diplomatie si securitate a declarat, pentru ziarul sud-coreean Munhwa Ilbo, sub protectia anonimatului, ca o prioritate de top a summitului dintre Kim Jong-un si Moon Jae-in, care va avea loc in 27 aprilie, este detensionarea situatiei militare dintre Phenian si Seul. Mai mult, cei doi lideri ar urma sa puna punct confruntarii militare vechi de 65 de ani, scrie Newsweek. Presa sud-coreeana a relatat ca oficiali (...)