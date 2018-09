Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in va lua marti un zbor direct catre Phenian, cu ocazia celui de-al treilea sau summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, insa cetatenilor obisnuiti ai celor doua tari vizitarea celeilalte tari le este interzisa, relateaza AFP preluata de news.ro.De o parte…

- Guvernul chinez ar putea refuza sa participe la noile negocieri comerciale care ar urma sa aiba loc in aceasta luna, daca administratia Trump va impune noi tarife pentru importurile chinezesti, scrie Wall Street Journal (WSJ), preluat de Reuters. Statele Unite au propus o nouă rundă de discuţii,…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat marti ca singura solutie pentru a se crea o alternativa credibila pe scena politica este ca partidele de opozitie sa inceapa sa discute despre crearea unui pol politic anti-PSD, transmite Agerpres. "De sase luni insist si explic ca singura solutie pentru…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in l-a inlocuit vineri pe seful Comandamentului de Aparare si Securitate (DSC, serviciile de informatii militare si securitate), in urma unor scandaluri rasunatoare, si a ordonat crearea unui nou comandament care „sa rupa definitiv cu trecutul” acestei institutii, afectata…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat luni "extrem de bucuros" de starea negocierilor cu Coreea de Nord, intr-un moment in care multi observatori subliniaza absenta unor progrese concrete la peste o...

- Președintele american Donald Trump, care saptamana trecuta va participa la summitul NATO, le va spune aliaților din organizația de securitate ca Statele Unite nu pot fi finanța intreaga lume, a anunțat Hogan Gidley, purtator de cuvant al Casei Albe, citat de agenția Reuters.Citește și: Soțul…

- Președintele SUA, Donald Trump , a spus, marți, ca discuțiile cu Coreea de Nord ”decurg bine”, in momentul in care oficialii americani incearca sa ajunga la un acord cu Phenianul in legatura cu planul de denuclearizare anunțat dupa summitul de luna trecuta dintre Donald Trump și Kim Jong-un. Casa Alba…

- Președintele rus, Vladimir Putin, și omologul sau din Coreea de Sud, Moon Jae-in, au decis vineri ca vor susține „eforturile pentru denuclearizarea completa a Peninsulei Coreene”, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Decizia celor doi vine la o saptamana dupa summitul istoric dintre Statele…