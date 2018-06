Coreea de Nord și Coreea de Sud discută despre conectarea reţelelor lor feroviare Coreea de Sud si vecinul sau din Nord au discutat marti despre interconectarea cailor ferate la frontiera lor, o conexiune fizica de natura sa duca la un alt nivel relatiile din peninsula divizata, informeaza AFP, citata de Agerpres. Discutiile, primele pe aceasta tema in ultimii zece ani, au avut loc in orasul frontalier Panmunjom, unde The post Coreea de Nord și Coreea de Sud discuta despre conectarea retelelor lor feroviare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud si vecinul sau din Nord au discutat marti despre interconectarea cailor ferate la frontiera lor, o conexiune fizica de natura sa duca la un alt nivel relatiile din peninsula divizata, informeaza AFP. Discutiile, primele pe aceasta tema in ultimii zece ani, au avut loc in orasul frontalier…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca a avut discutii generale cu omologul sau din Burkina Faso, Alpha Barry, cu privire la romanul rapit in urma cu trei ani in aceasta tara, aratand ca in prezent acesta se afla in Mali, informeaza Agerpres. “Discutiile au fost de ordin general…

- RUSIA 2018. Begia și Anglia intra in hora, luni, la turneul final al Cupei Mondiale. Ambele echipe intalnesc adversare facile și spera sa inceapa cu un succes turneul. In primul meci al zilei de luni se vor infrunta Suedia și Coreea de Sud, de la ora 15:00. Astazi il vom vedea la lucru și pe The post…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat, in presa straina, ca lupta anticorupție din Romania a mers prea departe, pana la a face represiuni asupra unor demnitari. „Cel mai puternic politician al Romaniei”, așa cum este catalogat Liviu Dragnea, a declarat, citat de presa straina,…

- Scena politica din SUA este divizata profund, in aceasta perioada, intre partizanii lui Donald Trump și establishment-ul sedimentat in ultimele decenii prin bipartidismul din Washington DC. Trump a caștigat alegerile tocmai prin fructificarea imaginii de outsider in raport cu politicienii de profesie…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a decis sa trimita la Curtea Constitutionala a Romaniei pachetul de proiecte de acte normative privind modificarea Legilor justitiei, dar si sa sesizeze Comisia de la Venetia. “In forma in care se prezinta acum, pachetul legislativ de modificare a legilor…

- Wess Mitchell, asistentul Secretarului de Stat american, a declarat ca Republica Moldova este pe prima linie de confruntare geopolitica, ca apreciaza eforturile depuse pentru promovarea reformelor și ca incurajeaza continuarea acestora, potrivit Radio Chișinau. „SUA vor acorda R. Moldova intreg suportul…

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a ieșit, marți dimineața, la Europa FM, ca protocolul cu SRI nu e unul de colaborare, ci de cooperare instituționala, iar alte interpretari țin de semantica. “Protocolul se numește de cooperare, nu colaborare, sunt termeni total diferiți. Din punct de vedere juridic,…