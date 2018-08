Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) arata intr-un raport ca regimul comunist de la Phenian isi continua activitatile nucleare in pofida denuclearizarii promise in primavara acestui an de liderul sau, Kim Jong-un.

- Coreea de Nord isi continua activitatile nucleare, in pofida intentiilor declarate in primavara de liderul sau Kim Jong-un, arata un raport al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), transmite marti AFP. 'Continuarea si dezvoltarea programului nuclear al Republicii Populare Democrate…

- Coreea de Nord isi continua activitatile nucleare, in pofida intentiilor declarate in primavara de liderul sau Kim Jong-un, arata un raport al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), transmite marti AFP.

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a recunoscut ca Phenianul continua sa produca materiale nucleare, la sase saptamani dupa summitul istoric intre Donald Trump si Kim Jong Un, scrie AFP, care citeaza news.ro.

- Președintele SUA, Donald Trump , a spus, marți, ca discuțiile cu Coreea de Nord ”decurg bine”, in momentul in care oficialii americani incearca sa ajunga la un acord cu Phenianul in legatura cu planul de denuclearizare anunțat dupa summitul de luna trecuta dintre Donald Trump și Kim Jong-un. Casa Alba…

- Ca urmare a summitului dintre Donald Trump si Kim Jong-un, Coreea de Nord a hotarat sa nu mai organizeze unul dintre cele mai simbolice si incarcate politic evenimente anuale: marsul „anti-SUA”, care a avut loc inca de la sfarsitului razboiului din Coreea. Totodata, Phenianul a inceput sa reduca la…

- Procesul denuclearizarii Coreei de Nord va lua timp, avertizeaza cercetatorii de la universitatea Stanford. Intr-un raport, Siegfried Hecker, Robert Carlin și Elliot Serbin arata ca ar putea fi necesari cel puțin 10 ani, chiar 15, in caz de complicații. Dl Hecker a condus timp de 11 ani, din 1986 pana…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un nu a oferit un raspuns atunci cand a fost intrebat, in cadrul summitului cu președintele Donald Trump, daca Phenianul va renunța la dezvoltarea armelor nucleare, relateaza site-ul postului CNN preluat de Mediafax.Cu toate acestea, liderul de la Casa Alba a…