Coreea de Nord si-a suspendat planurile pentru o actiune militara impotriva Coreei de Sud, informeaza miercuri mass-media de stat, preluate de dpa. Pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Phenian si Seul in ultimele saptamani, Coreea de Nord a amenintat ca va relua exercitiile militare de la frontiera intercoreeana si va trimite soldati in zone care erau inainte puncte comune de industrie si turism. Insa comisia militara a Phenianului "a reevaluat situatia actuala" si si-a suspendat "planurile de actiune militara", in timpul unei intalniri cu reprezentanti ai armatei care a avut loc marti prin…