Coreea de Nord sfidează SUA cu un nou test Alerta mondilaa. Acest nou test vine intr-un moment in care negocierile cu Washington-ul cu privire la programul nuclear nord-coreean sunt in impas. “Un nou test crucial s-a facut cu succes, vineri seara”, a declarat un purtator de cuvant al Academiei nord-coreene pentru Stiintele Apararii. Testul de vineri este al doilea efectuat la baza Sohae in decurs de o saptamana. Duminica, KCNA anunta ca la baza de lansare a satelitilor s-a facut un test “foarte important”, la 7 decembrie. Rezultatele testelor vor fi utilizate pentru imbunatatirea "statutului strategic" al Coreii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

