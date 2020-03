Stiri pe aceeasi tema

- Rusia are 146 de milioane de locuitori, iar numarul de persoane infectate cu coronavirus este de 367 si a fost raportat un singur deces, in timp ce Luxemburg, care are o populatie de doar 628.000, are deja opt morti, la 798 de imbolnaviri. Dr. Melita Vujnovic, reprezentanta Organizatiei Mondiale…

- Seful Pentagonului, Mark Esper, a avut marti o convorbire telefonica cu ministrul chinez al Apararii, generalul Wei Fenghe, pentru a discuta in special situatia din Afganistan dupa semnarea unui acord cu talibanii, relateaza AFP preluat de agerpres. ''Mark Esper a discutat cu generalul Wei in legatura…

- ​Ministrul austriac de Externe, Alexander Schallenberg, se va deplasa în Iran, în contextul eforturilor Uniunii Europene de a mentine Acordul nuclear contestat vehement de Administratia Donald Trump, informeaza agentia Associated Press, citata de Mediafax. Alexander Schallenberg…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, le-a atras atentia sambata tarilor europene ca, prin autorizarea gigantului chinez de echipamente de telecomunicatii Huawei sa construiasca retele 5G, risca sa ameninte NATO, relateaza Agerpres.”Daca nu intelegem amenintarea si nu reactionam, acestlucru ar…

- Avioane militare chineze au efectuat luni o scurta incursiune in spatiul aerian al Taiwanului, a anuntat Taipeiul, prima intruziune de acest tip de la realegerea in ianuarie a presedintei taiwaneze Tsai Ing-wen, o apriga critica a Beijingului, relateaza AFP potrivit news.ro.Ministerul taiwanez…

- Coreea de Nord a fost invitata pentru prima oara sa participe la Conferinta pe teme de securitate de la Munchen, ce va avea loc in februarie, au anuntat joi organizatorii evenimentului, citati de AFP. Phenianul va fi reprezentat de viceministrul de externe, Kim Son Gyong, conform unui purtator de cuvant.…

- Statele Unite acuza Rusia si China de faptul ca se opun adoptarii unei declaratii a Consiliului de Securitate al ONU care subliniaza inviolabilitatea sediilor diplomatice si consulare, in urma atacului vizand Ambasada Statelor Unite la Bagdad la 31 decembrie, relateaza Reuters.

- Secretarul american al apararii Mark Esper a afirmat joi ca Washingtonul continua sa creada ca un acord politic privind denuclearizarea este cea mai buna cale de urmat in dosarul nord-coreean, dar a precizat ca SUA raman pregatite de lupta daca va fi cazul, transmite Reuters. "Am solicita retinere din…