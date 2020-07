Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si-a exprimat satisfactia pentru "stralucitorul succes" obtinut de tara sa in lupta impotriva COVID-19, a raportat vineri agentia oficiala de presa KCNA, scrie AFP.



Conducatorul nord-coreean a luat cuvantul joi cu ocazia unei reuniuni a Partidului Muncitorilor consacrate impactului coronavirusului, in contextul in care tara si-a inchis frontierele si a plasat mii de persoane in izolare de sase luni.



"Am impiedicat cu mare atentie raspandirea acestui virus foarte primejdios" si am mentinut "o situatie antiepidemica stabila in pofida crizei…