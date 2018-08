Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele luni in Germania au fost cele mai calde de cand se masoara temperaturile, in 1881, iar drept urmare, fabricile de bere au putut observa o crestere semnificativa a vanzarilor, scrie BBC. Temperaturile din iunie au fost cu 2,4 grade Celsius peste medie iar in iulie cu 3,3 grade mai sus. Astfel,…

- 77 de morți și zeci de mii de oameni spitalizați din cauza caldurii extreme din Japonia. Temperaturile ridicate au topit efectiv tara, care si asa era devastata de inundatii. Langa Tokyo s-au inregistrat luni 41,1 grade Celsius, un record absolut. Si in fosta capitala, Kyoto, s-au inregistrat șapte…

- Sante Montreal, care ofera servicii medicale orasului Montreal, a informat ca 11 persoane au murit in acest oras, cel mai mare din Quebec, ca urmare a conditiilor meteo.Marti termometrul a urcat la Montreal la 32 de grade Celsius si se asteapta ca miercuri temperatura sa ajunga la 34 de…

- Un val de caldura naucitoare i-a lovit pe americani saptamana aceasta. Nordul Statelor Unite se confrunta cu temperaturi care nu scad sub 35 de grade Celsius. Sunt valori extrem de ridicate pentru aceasta regiune unde meteorologii au emis un avertisment de canicula.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a oferit imaginile lunii! Intr-un material realizat de Victor Ciutacu pentru Romania TV, la Colibași, in județul Giurgiu, ministrul Daea a surprins cand a aparut cu o geaca pe el, intr-o sera, unde caldura era de peste 30 de grade Celsius.Ministrul nu a…

- Vremea torida de vara inaspreste conditiile in care elevii trebuie sa inveti, arata un nou studiu publicat de Wall Street Journal. Vestea buna, dupa analizarea a peste 10 milioane de elevi americani din perioada 1998-2012, care nu au luat din prima incercare examenele SAT, este ca aerul…

- Oamenii de afaceri din Bacau au fost invitați sa vorbeasca despre problemele pe care le intampina in cadrul unei dezbateri organizate de senatorul PNL, Daniel Fenechiu, cu tema “Economia romaneasca incotro? – Perspectivele economiei romanești in contextul vulnerabilitaților generate de creșterea dobanzilor,…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca în aceste zile se vor înregistra precipitații cu descarcari electrice. Astfel, în nordul țarii precipitații pâna vineri. În centrul țarii vor fi ploi începând cu mâine. În sudul țarii ar putea…