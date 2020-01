Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Nord-coreean de Externe, Ri Yong Ho, a fost inlocuit in functie, a anuntat NK News, potrivit Reuters citata de news.roAutoritatile din Coreea de Nord ar urma sa anunte numele succesorului lui Ri. Nascut in 1956, Ri este fiul lui Ri Myong Je, fost director adjunct al Departamentului…

- Ministrul bulgar al mediului, Neno Dimov, a demisionat vineri dupa ce a petrecut o noapte in arest preventiv in urma audierii sale de catre procurori in legatura cu restrictiile severe in alimentarea cu apa care au afectat orasul Pernik, precum si cu importuri de deseuri, a anuntat guvernul de la…

- Ministrul de externe mexican Marcelo Ebrard a anuntat joi ca tara sa se va adresa Curtii Internationale de Justitie (CIJ) in legatura cu prezenta masiva a politiei la ambasada sa din Bolivia, transmit DPA si Reuters. Ministerul de Externe mexican a declarat ca ambasada sa din capitala…

- Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni marți cu ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, la Casa Alba, a declarat luni un înalt oficial al administrației de la Washington, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax. Alaturi de Donald Trump si Sergei Lavrov, la…

- Secretarul General al Organizației pentru Eliberarea Palestiniei (PLO), Saeb Erekat, a condamnat comportamentul Statelor Unite ce amenința securitatea internaționala, dupa ce Washingtonul și-a schimbat poziția fața de acțiunile de colonizare intreprinse de Israel, iar Ministrul de Externe al Iordaniei,…

- Franța a cerut marți Iranului sa se razgândeasca în ceea ce privește decizia de a reduce angajamentule asumate prin acordul nuclear semnat în 2015, în contextul în care Hassan Rouhani a anunțat ca Teheranul va introduce o noua masura în acest sens, relateaza Mediafax…

- La forum au participat, potrivit sursei citate, comisarul european pentru actiune climatica si energie, Miguel Arias Canete si secretarul SUA pentru energie, Rick Perry, alaturi de directorii generali ai Agentiei Internationale a Energiei si Agentiei Energiei Nucleare din cadrul Organizatiei pentru…