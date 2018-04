Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a scris sambata pe contul lui de Twitter ca intelegerea cu nord-coreenii este „in pregatire” si ca va fi una foarte buna pentru intreaga lume.Dupa o zi de la anuntul ca Trump a decis sa se intalneasca cu liderul Coreii de Nord, Kim Jong-un, el a scris: „Intelegerea…

- Sefii armatei americane si-au exprimat ingrijorarea, dupa ce au participat la o adunare cu caracter secret, in Hawaii, unde au analizat modul in care s-ar desfasura la scara larga conflictul dintre cele doua tari, spune New York Times Conform New York Times, oficialii au concluzionat ca in urma unei…

- O pauza binemeritata pentru angajatii uneia dintre cele mai suprasolicitate tari din Asia. Coreea de Sud a aprobat un proiect de lege prin care va reduce numarul de ore de munca dintr-o saptamana de la 68 cate sunt in prezent la cel mult 52, potrivit publicatiei britanice The

- O pauza binemeritata pentru angajatii uneia dintre cele mai suprasolicitate tari din Asia. Coreea de Sud a aprobat un proiect de lege prin care va reduce numarul de ore de munca dintr-o saptamana de la 68 cate sunt in prezent la cel mult 52, potrivit publicatiei britanice The Guardian.

- In cursul vizitei efectuate de Mike Pence la Pyeongchang pentru ceremonia de deschidere a JO, "s-a ivit posibilitatea unei scurte intalniri cu liderii delegatiei nord-coreene". Citeste si Jocurile Olimpice de iarna 2018. Tensiuni la nivel inalt intre SUA si Coreea de Nord Vicepresedintele…

- Presedintele Comitetului International Olimpic, Thomas Bach, a sosit in Coreea de Sud pentru a inspecta ultimele pregatiri dinaintea marelui eveniment sportiv. Televiziunile sud-coreene au prezentat sosirea lui Bach pe aeroportul international din Incheon de unde liderul miscarii olimpice a luat un…

- Coreenii sunt in febra pregatirilor pentru Olimpiada de iarna. Presedintele Comitetului International Olimpic, Thomas Bach, a sosit in Coreea de Sud pentru a inspecta ultimele pregatiri dinaintea marelui eveniment sportiv.

- Regimul din Coreea de Nord a transmis un mesaj rar adresat "tuturor coreenilor, de acasa si din strainatate", in care face apel la un "pas inainte" pentru reunificare, fara ajutorul altor tari, potrivit presei de stat de la Phenian, relateaza site-ul agentiei Reuters.