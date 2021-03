Stiri pe aceeasi tema

- Membrii europeni ai Consiliului de Securitate le-au cerut partenerilor din aceasta instanta o reuniune, marti, privind ultimele tiruri de rachete ale Coreii de Nord, au facut cunoscut vineri surse diplomatice.

- Joe Biden a avertizat joi ca Statele Unite vor riposta în cazul unei „escaladari” a tensiunilor din partea Coreei de Nord, care a lansat prima provocare catre noul președinte american prin lansarea a doua rachete balistice în Marea Japoniei, potrivit AFPRachetele testate…

- Marea Britanie a solicitat o noua reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind Myanmar pentru vineri, au informat AFP marti mai multe surse diplomatice. Aceasta sesiune va avea loc in spatele usilor inchise si va incepe la orele 15:00 GMT, potrivit propunerii Londrei, responsabila cu dosarul…

- Marea Britanie a solicitat o noua reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind Myanmar pentru vineri, au informat AFP marti mai multe surse diplomatice. Aceasta sesiune va avea loc in spatele usilor inchise si va incepe la orele 15:00 GMT, potrivit propunerii Londrei, responsabila…

- Amatorii de jocuri de noroc din Romania și din alte 14 țari vor putea descarca aplicațiile operatorilor de pariuri și cazinou dupa urmatoarea actualizare a politicilor magazinului Google Play, care va avea loc pe 1 martie. Australia, Belgia, Canada, Columbia, Danemarca, Finlanda, Germania, Japonia,…

- ​Consiliul de Securitate al ONU organizeaza marti, la initiativa premierului britanic Boris Johnson, un summit al membrilor sai pentru a discuta despre implicatiile schimbarilor climatice asupra pacii în lume, subiect asupra caruia cei 15 membri ai sai au abordari divergente, informeaza France…

- Potrivit site-ului worldmeters.info, Franța se afla in prezent pe locul șase in topul celor mai afectate state de pandemia de coronavirus, cu 3,053,617 de cazuri de infectare cu virusl SARS-CoV-2 confirmate pana in prezent și 73,049 de decese.Posibilitatea intrarii din nou in carantina a fost avansata…

- Norvegia urmeaza sa conduca doua comitete de sanctiuni ale ONU - unul care se ocupa de Coreea de Nord, iar altul de gruparile Stat Islamic si Al-Qaeda, a anuntat miercuri sefa diplomatiei acestei tari scandinave, Ine Eriksen Soreide, citata de DPA. Cele doua comitete lucreaza sub auspiciile…