Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a amenintat miercuri ca anuleaza summitul prevazut la 12 iunie intre liderul sau, Kim Jong Un, si presedintele american, Donald Trump, din cauza manevrelor militare din Sud, a informat agentia sud-coreeana Yonhap, citata de agerpres.ro.Phenianul a anulat, de asemenea, o intalnire…

- Deplasarea liderului nord-coreean Kim Jong-un in Singapore pentru convorbiri cu presedintele american Donald Trump presupune o serie de provocari de ordin logistic, incepand cu transportul cu o aeronava din epoca sovietica al liderului de la Phenian, al limuzinei sale si a zeci de membri ai dispozitivului…

- ''Intalnirea extrem de asteptata intre Kim Jong-Un si mine va avea loc la Singapore pe 12 iunie. Amandoi vom incerca sa facem din aceasta un moment foarte important pentru pace in lume!'', a scris presedintele SUA.La 7 mai, cotidianul sud-coreean Chosun Ilbo a anuntat ca summitul Trump-Kim…

- In ultimele saptamani, liderul nord-coreean Kim Jong-un a surprins de mai multe ori opinia publica internaționala, prin declarațiile care vizau perspectivele denuclearizarii peninsulei. Intalnirea istorica dintre liderul de la Phenian și omologul sau de la Seul și promisiunea unei intalniri dintre Kim…

- Trump promite sa sprijine Japonia in cazul japonezilor rapiți de Coreea de Nord pentru a fi folosiți in scopul instruirii spionilor. In cadrul unei intalniri intre președintele american și premierul japonezi Shinzo Abe, in Florida, Trump a promis sa ajute Tokyo sa repatrieze cetatenii japonezi rapiti…

- Secretarul de stat american desemnat Mike Pompeo, inca director al CIA, a avut o intrevedere strict secreta cu liderul nord-coreean Kim Jong Un in timpul sarbatorilor de Pasti, relateaza cotidianul Washington Post in editia de marti, in conditiile in care presedintele Donald Trump a confirmat ca…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat, marti, ca Washingtonul a purtat discutii directe la nivel inalt cu Phenianul in vederea organizarii viitoarei intalniri cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, relateaza site-ul postului CNN.

- Presedintele chinez, Xi Jinping, i-a declarat omologului sau american, Donald Trump, intr-o discutie telefonica purtata vineri, ca apreciaza dorinta Washingtonului de a rezolva problema nord-coreeana pe cale politica, exprimandu-si speranta ca Statele Unite si Coreea de Nord vor incepe dialogul cat…