Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a amenintat miercuri ca anuleaza summitul prevazut la 12 iunie intre liderul sau, Kim Jong Un, si presedintele american, Donald Trump, din cauza manevrelor militare din Sud, a informat agentia sud-coreeana Yonhap, citata de agerpres.ro.Phenianul a anulat, de asemenea, o intalnire…

- Phenianul a catalogat ”ridicole” criticile Statelor Unite cu privire la bilantul sau in domeniul drepturilor omului, in contextul intenficarii diplomatiei inaintea summiturilor intre Kim Jong Un, Seul si Washington, relateaza AFP. Intr-un ultim anunt inaintea reuniunii lui Kim cu presedintele sud-coreean…

- "Armistitiul care dureaza deja de 65 de ani trebuie sa inceteze", a declarat presedintele sud-coreean in fata presei, adaugand ca "trebuie cautata semnarea unui tratat de pace dupa ce a fost proclamat sfarsitul razboiului".Razboiul (1950-1953) s-a incheiat cu un armistitiu, nu cu un tratat,…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat miercuri speranta ca negocierile inedite anuntate cu Phenianul vor putea permite intregii Peninsule Coreene "sa traiasca in siguranta, in prosperitate si in pace", transmite AFP. "Sper ca aceasta intalnire va fi incununata de succes si sunt dornic"…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat miercuri speranta ca negocierile inedite anuntate cu Phenianul vor putea permite intregii Peninsule Coreene "sa traiasca in siguranta, in prosperitate si in pace", transmite AFP. "Sper ca aceasta intalnire va fi incununata de succes si…

- Aceste manevre pe scara larga implica desfasurarea a zeci de mii de trupe la sol si provoaca de fiecare data tensiuni in peninsula. Coreea de Nord, dotata cu arma nucleara, le considera ca fiind repetitia generala pentru invadarea teritoriului sau. Discutii sunt in curs in vederea unui…

- Administratia presedintelui american Donald Trump "nu observa pericolul" pe care il reprezinta discutiile pe care intentioneaza sa le poarte cu regimul nord-coreean, a apreciat sambata fosta sefa a diplomatiei americane, Hillary Clinton, care a candidat totodata la presedintia SUA in 2016 si a fost…

- Presedintele american, Donald Trump, a raspuns pozitiv unei propuneri a liderului nord-coreean, Kim Jong Un, de a se intalni, iar intrevederea ar putea avea loc pana la finalul lunii mai, a anuntat joi seara, la Washington, Chung Eui-yong, seful Oficiului pentru Securitate Nationala din Coreea de…