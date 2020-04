Stiri pe aceeasi tema

- In Statele Unite s-a depasit vineri pragul de 14.366 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Numarul de decese este de 217. Statele Unite au devenit astfel a sasea tara ca numar de cazuri de infectare confirmate, dupa China, Italia, Iran, Spania si Germania, urmate apoi de Franta si Coreea de Sud.…

- Guvernul din Muntenegru a confirmat marti primele doua cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cele doua paciente au sosit in urma cu 12 zile din SUA si, respectiv, Spania, iar in prezent sunt spitalizate, a declarat prim-ministrul Dusko Markovic, scrie digi24.ro.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca instituirea starii de urgenta va permite autoritatilor sa ia cele mai potrivite masuri pentru gestionarea si prevenirea infectiei cu noul coronavirus (COVID-19). ‘Incepand de aseara, o echipa de reprezentanti ai tuturor ministerelor a lucrat non-stop…

- Inca trei persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, marți seara, fiind vorba de un barbat aflat in carantina la Arad, unul din Reșița și o femeie din Hunedoara. Numarul total de cazuri in Romania ajunge la 28. „Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri (luni…

- Coreea de Sud a anuntat alte 171 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. Numarul total al imbolnavirilor a crescut la 505 in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare salt inregistrat intr-o singura zi. Din cele 171 de cazuri noi, 115 sunt in Daegu, iar 24 in provincia Gyeongsang de Nord. Numarul…

- Consiliul Judetean Timis va achizitiona cinci module de containere duble pentru izolare in cazul in care apar infectii cu coronavirus, containere care sunt dotate cu chicineta si baie, acestea urmand sa fie amplasate in sase puncte de trecere a frontierei si in Aeroportul Timisoara. De asemenea,…

- Italia a anuntat primele sase cazuri de infectare cu coronavirus, inregistrate in regiunea Lombardia. Sute de persoane care au intrat in contact cu bolnavii vor urma sa fie testate. Coreea de Sud si Iranul au confirmat la randul lor noi cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit Mediafax.Autoritatile…

- Autoritațile din Marea Britanie au declarat ca noul tip de coronavirus care a facut ravagii in China este o ”amenințare serioasa și iminenta”, motiv pentru care toate persoanele care se intorc din China vor fi plasate in carantina.