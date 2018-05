Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord susține ca este in continuare dispusa sa vorbeasca cu Donald Trump dupa ce președintele american a anulat abrupt intalnirea cu Kim Jong-un, scrie BBC News. Liderul suprem de la Phenian a transmis ca este in continuare dispus sa vorbeasca “in orice moment și sub orice forma” cu Trump.…

- Summitul istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc, probabil, la mijlocul lunii iunie, in Singapore, potrivit editiei de luni a cotidianului sud-coreean Chosun Ilbo, transmite AFP, informeaza AGERPRES . Summitul se va tine ‘la mijlocul lui iunie’,…

- China este cel mai important sustinator economic si diplomatic al Coreii de Nord, in pofida indignarii sale fata de testele nucleare si cu rachete efectuate in mod repetat de Coreea de Nord precum si a sprijinului pentru sanctiuni puternice impotriva Phenianului. Totusi, China a salutat si demersurile…

- Dupa ce a spus despre Kim Jong-Un ca este un om "foarte onorabil", Donald Trump sugereaza ca intrevederea cu liderul nord-coreean ar putea fi ANULATA. "Tot ce va pot spune acum este ca ei (nord-coreenii - n.red.) vor sa ne intalnim", a subliniat liderul de la Casa Alba.Marti seara, Donald…

- China saluta anuntul Coreei de Nord privind suspendarea testelor nucleare și lansarea de rachete balistice intercontinentale. Mai mult, Beijingul anunța ca va sustine dezvoltarea economica si denuclearizarea Peninsulei Coreene, a subliniat, intr-un comunicat, purtatorul de cuvant al Ministerului de…