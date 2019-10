Coreea de Nord raportează încă un test militar efectuat cu succes Coreea de Nord a efectuat înca un test al unor lansatoare de rachete de mare capacitate joi dupa-masa, informeaza Reuters citând agenția de presa a regimului nord-coreean.



Succesul testului a fost imediat raportat iar liderul Kim Jong un &"și-a exprimat satisfacția&" și i-a felicitat pe oamenii de știința care au dezvoltat sistemul de arme.



Conform regimului nord-coreean testul de joi a demonstrat ca &"sistemul de foc continuu&" al lansatoarelor de rachete are capacitatea de a &"distruge total&" un grup de ținte inamice printr-un atac surpriza. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a efectuat un nou test cu lansatoare super masive de rachete multiple joi dupa-amiaza, despre care sustine ca a fost un succes, informeaza vineri agentia de stiri KCNA, preluata de Reuters. Ultimul test cu "lansatoare super masive de rachete multiple", care urmeaza unor…

- Un petrolier iranian a fost lovit vineri de doua presupuse rachete in timp ce nava se afla la circa 100 de km de portul saudit Jeddah, incident care a provocat o scurgere de petrol in Marea Rosie, a indicat operatorul vasului, citat de AFP si Reuters. Compania nationala iraniana (National…

- Sase rachete trase de la Qamishli, din Siria, au cazut in centrul Nusaybin, un oras din Turcia situat la frontiera dintre cele doua tari, potrivit agentiei Anatolia, care nu face alte precizari, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Armata turca a lansat miercuri o ofensiva in nord-estul Siriei…

- Coreea de Nord a informat joi ca a testat cu succes un nou tip de racheta lansata de la bordul unui submarin, pentru a descuraja amenințarile externe și pentru a își consolida capabilitațile de aparare, relateaza mediafax citând site-ul agenției Reuters. Testul a fost efectuat la o zi…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asistat marți la testarea unui "lansator multiplu de rachete de calibru foarte mare", a transmis agenția oficiala de presa de la Phenian, KCNA, potrivit presei internaționale, anunța MEDIAFAX.Citește și: Anunț de ultima ora al Olguței Vasilescu: ‘Trei vești…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca SUA sunt in prezent in masura sa desfasoare o noua racheta de croaziera cu lansare terestra in Romania si Polonia, un scenariu pe care il considera drept o amenintare la care Moscova trebuie sa reactioneze, informeaza Reuters.

- Consilierul sud-coreean adjunct pentru Securitate Naționala, Kim Hyun-chong, a declarat joi ca se așteapta ca negocierile dintre Statele Unite și Coreea de Nord sa fie reluate în curând cu un rezultat pozitiv, conform Reuters, scrie Mediafax. Declarațiile oficialului sud-coreean…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat personal cea mai recenta lansare de rachete, care a reprezentat "lansarea-test a unei noi arme", a anuntat duminica agentia oficiala de presa KCNA, transmite AFP. Kim Jong Un "a ocupat locul din postul de observare si a ghidat lansarea-test", informeaza…