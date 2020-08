Stiri pe aceeasi tema

- Media nord-coreene au difuzat miercuri imagini cu liderul de la Phenian, Kim Jong Un, prezidand o reuniune consacrata coronavirusului si amenintarii unui taifun, in contextul in care zilele trecute au aparut diverse speculatii in strainatate alimentate din nou de starea sa de sanatate, potrivit AFP.Serviciile…

- Media nord-coreene au difuzat miercuri imagini cu liderul de la Phenian, Kim Jong Un, prezidand o reuniune consacrata coronavirusului si amenintarii unui taifun, in contextul in care zilele trecute au aparut diverse speculatii in strainatate alimentate din nou de starea sa de sanatate, potrivit AFP.…

- Dupa ce a ramas tacuta ultimele saptamâni, sora lui Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a reaparut, vineri, în presa de stat cu o reactie la solicitarile Washingtonului de a tine un nou summit între liderii Coreei de Nord si Statelor Unite, potrivit Mediafax. Potrivit lui Kim Yo Jong,…

- Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a declarat vineri ca nu vede rostul unui nou summit cu SUA, in lipsa unei "schimbari decisive" din partea Washingtonului, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Daca un summit ar avea loc, "este foarte evident ca el nu ar servi decat la niste fanfaronade…

- In iunie 2018, toate reflectoarele erau indreptate asupra lui Kim Jong Un. Tanarul lider, care urma sa-i stranga mana lui Donald Trump la istoricul summit din Singapore, se pregatea sa devina primul președinte al Coreei de Nord care se intalnește cu un președinte al Statelor Unite de la sfarșitul razboiului…

- Antrenorul de fotbal Ionuț Popa, in varsta de 66 de ani, este internat la Spitalul Județean Arad in urma unui stop cardio-respirator, starea sa de sanatate fiind grava.Ionuț Popa a fost adus marți seara la UPU de la Spitalul Județean Arad in stop cardio-respirator, era in coma, și a fost internat…

- La cateva saptamani dupa ce au circulat numeroase informatii conform carora starea de sanatate a lui Kim Jong-un este precara sau chiar ca ar fi murit, televiziunea de stat din Coreea de Nord a difuzat imagini filmate cu dictatorul nord coreean la o sedinta de partid, despre care Reuters spune ca a…

- Televiziunea de stat din Coreea de Nord a difuzat luni imagini cu liderul Kim Jong-un luând parte la o ședința a partidului ce a avut loc în weekend weekend, la câteva saptamâni dupa zvonurile legate de starea sa de sanatate și posibilul deces, relateaza Reuters.În…