- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a propus inchiderea, in luna mai, a centrului de teste atomice si invitarea la eveniment a unor experti americani, a anuntat duminica presedintia sud-coreeana, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Premierul japonez Shinzo Abe, a carui cota de popularitate este in scadere pe fondul unor scandaluri in care este implicat, a plecat marti spre Statele Unite, unde va discuta cu presedintele american Donald Trump aspecte privind relatiile comerciale si situatia din Coreea de Nord, relateaza dpa,…

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…